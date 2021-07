José Mourinho, allenatore della Roma, dice la sua su Leonardo Spinazzola, infortunato con l'Italia, all'interno della sua rubrica su TalkSport: "Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo non sarà prima di gennaio. Diventerà come un acquisto del mercato invernale".



ITALIA-SPAGNA - "Il siparietto Chiellini-Jordi Alba? Giorgio rideva perché non doveva tirare il rigore. Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su 11, quindi non aveva pressione. Aveva fatto il suo lavoro, ma a quel punto toccava agli altri".