AFP via Getty Images

è il posticipo domenicale della 23esima giornata della Serie A 2024/25: calcio d'inizio alle 20.45 allo Stadio Olimpico, dirige l'incontrodella sezione di Ravenna, su Calciomercato.com gli episodi dah. 20.45: Fabbri: Bindoni - Tegoni: Feliciani: Meraviglia: Abisso- Manu Kone rincorre McTominay in area e, alle spalle, lo spinge a terra. Decisione di campo, Fabbri non fischia e il var non interviene.- Buono il gol di Spinazzola: l'esterno del Napoli parte in posizione regolare al momento dell'assist.

- McTominay cade in area dopo un contatto, ma è tutto buono.- Politano giù in area della Roma dopo un contatto con Pisilli, l'arbitro Fabbri ammonisce per simulazione l'esterno offensivo del Napoli.- La Roma chiede un rigore per una doppia spinta ai danni di Rensch e Shomurodov, l'arbitro Fabbri non concede e il VAR non interviene.