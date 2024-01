Roma, Paredes diffidato e ammonito: ecco quale partita salta

Al 40' della sfida fra Roma e Verona, arriva un giallo pesante per Leandro Paredes, 29enne centrocampista argentino (per un intervento con il piede a martello su Djuric) che salterà, in quanto diffidato, la prossima sfida di Serie A contro la Salernitana. Lan decisione dell'arbitro Sacchi è sembrata eccessiva, ma le proteste del nazionale Albiceleste hanno portato il direttore di gara a non avere altra scelta, se non quella di estrarre il cartellino giallo.