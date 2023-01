Nessun dubbio: Paulo Dybala è stato un grande affare. Lo dimostrano i numeri, lo dimostra la continua crescita dell’argentino che nelle 10 volte in cui è partito titolare ha portato 8 vittorie. E lo dimostra anche il ritorno di immagine e di marketing. Per questo i Friedkin hanno deciso già da ora di voler esercitare quella condizione posta in essere al momento della stipula del contratto. Ad oggi la scadenza è fissata al 2025. Lo stipendio verrebbe aumentato rispetto agli attuali 4.2 milioni, precisamente fino a 6 come d’accordo. All'interno del contratto c'è una clausola d’uscita del valore di 12 milioni per l’estero e 20 per l’Italia in grado di liberare il giocatore. Può essere azzerata però con un aumento dell’ingaggio, appunto fino a 6 milioni.



VARIANTE MOU - Ovviamente devono essere d’accordo tutte le parti in causa. La Joya si trova bene nella capitale, è il faro della squadra e il legame con i tifosi è fantastico. Cosa aspettare allora? Dybala, così come Mourinho, vuole capire i progetti futuri del club. Senza lo Special One verrebbe a mancare un elemento fondamentale per il suo arrivo nella Capitale. Calma quindi, e appuntamento rinviato a dopo marzo quando piani presenti e futuri della Roma saranno più chiari. Nel frattempo Paulo continuerà a fare la differenza, ed ad alimentare i rimpianti di Inter e Juve.