Tutto è fermo, anche le trattative per i rinnovi i contratti. E’ il caso diper il quale mancano ancora dei piccoli, grandi dettagli. Il trequartista di Cinecittànonostante un 2020 non brillante e i primi fischi dell’Olimpico. Oltre al campionato fermo per il coronavirus pesa, però, anche l’incertezza sul futuro societario. Chi sarà alla guida della Roma:In entrambi i casi Pellegrini vuole restare, e in caso di arrivo del nuovo presidente la conferma sarebbe più facile anche se ci sono da limare alcune distanze. In caso di permanenza di Pallotta, e con la necessità di fare cassa coi pochi pezzi pregiati rimasti, invece sarebbe più complicato.Pellegrini, infatti, vorrebbe un ricco aumento anche perché è disposto ad eliminareLa Roma, però, attuerà in futuro una politica di contenimento degli stipendi. Quindi la richiesta di 3,5 milioni sembra al momento fuori dai parametri. Oggi Pellegrini guadagna circa 2 milioni fino al 2022. L’intenzione del club è quellalo stipendio anche perché Pellegrini è giovane e sarà probabilmente il nuovo capitano. Il suo rendimento, però, è altalenante così come le richieste che arrivano al suo procuratore. Un anno fa Lorenzo era nel mirino di. Oggi c’è meno fila, ma resta la stima di club come. L, e quindi si spera il prima possibile. Magari già ad aprile.