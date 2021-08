Dopo una stagione e mezza in giallorosso Carles Perez potrebbe lasciare la Roma. L'esterno d'attacco classe '98 è da tempo nel mirino del Newcastle che nei giorni scorsi ha alzato il pressing per lo spagnolo. Dopo aver quasi chiuso un investimento da circa 25 milioni di euro per l'arrivo di Willock dall'Arsenal, i Magpies hanno bussato alla porta della Roma per capire se ci sono i margini per fare un tentativo a costi contenuti.



L'IDEA - Il profilo di Perez però era nella lista degli obiettivi: lo seguono con attenzione da più di un anno e già l'estate scorsa avevano provato a fare un tentativo, senza però trovare apertura da parte della Roma. Oggi la situazione è diversa, i giallorossi - come molti altri club - hanno bisogno di vendere per incassare e dopo più di 30 partite e tre gol valutano l'addio dello spagnolo, per il quale potrebbe aprire anche a un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Arrivato dal Barcellona per un totale di 12 milioni (più bonus) tra prestito e riscatto, con l'arrivo di Mourinho lo spagnolo rischia di trovare poco spazio e potrebbe cambiare aria.