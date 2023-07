“Le cose lente sono le più belle. Bisogna sapere aspettare”. E’ una frase famosa del film Pane e Tulipani che potrebbe adattarsi alla telenovela tra la Roma e Davide Frattesi. Al quarto tentativo, infatti, il centrocampista azzurro ora si è riavvicinato sensibilmente al suo club di origine. Tiago Pinto d’altronde non aveva fretta. Aveva chiesto al giocatore di aspettare fino al 1° luglio, poi si sarebbe fatto vivo. Nel frattempo si sono avvicinate Milan e Inter, in caso di cessione la Roma avrebbe incassato 10-12 milioni dal 30% di clausola. Altrimenti avrebbe fatto valere la prima offerta da circa 30 milioni. Oggi - visto che anche l’Inter sembra essersi allontanata - per chiuderla con il Sassuolo serve qualcosa in più.



NUOVA OFFERTA - E i Friedkin sono pronti a un leggero rialzo ma con una formula diversa: 10 milioni subito (quelli di Volpato e Missori) per il prestito oneroso e altri 11 più 3 di bonus tra un anno in obbligo di riscatto. In questo modo la valutazione sarebbe di circa 33 milioni, vicina ai 35 chiesti da Carnevali. Ulteriori rialzi non sono previsti. Il piano B porta a prendere uno tra Renato Sanches, Sabitzer e (soprattutto) Kamada per poi investire il budget Frattesi sulla punta.