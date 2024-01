Roma, quanto costa riscattare Lukaku e la nuova offerta dell'Al Hilal

Federico Zanon

Ventisei partite giocate tra campionato e coppe, ricamate da 15 gol e 2 assist. La stagione di Romelu Lukaku con la Roma sta rispettando le aspettative, Big Rom è una delle poche notizie positive di un'annata che i giallorossi stanno vivendo sulle montagne russe. Il belga la scorsa estate, dopo la fine burrascosa del rapporto con l'Inter, ha scelto fortemente di tornare in Italia, ha detto no alle ricche offerte dall'Arabia Saudita per il progetto di José Mourinho, senza lo Special One potrebbe decidere di salutare la Capitale il prossimo 30 giugno, quando scadrà il prestito annuale dal Chelsea.



CHAMPIONS NECESSARIA - Il condizionale è d'obbligo, perché a Roma l'attaccante di origini congolesi sta bene, ma per valutare una permanenza è necessaria la qualificazione alla prossima Champions League. Chiudere tra le prime quattro o vincere l'Europa League (la Roma ai playoff sfiderà il Feyenoord), due obiettivi difficili ma non impossibili. Il nuovo arrivato Daniele De Rossi ci crede, sa che può contare su Lukaku, sa che può dargli le risposte che cerca. Di mercato ci sarà modo di parlarne, ora conta solo il campo.



ECCO IL PREZZO - Una linea verrà tracciata a maggio, quando saranno chiari i traguardi raggiunti. Senza l'Europa che conta è quasi utopico pensare al belga ancora in giallorosso: il Chelsea, che nel 2021 lo pagò 115 milioni dall'Inter, non è più disposto a cederlo in prestito, Lukaku non rientra nei piani e sarà ceduto a titolo definitivo per 38 milioni di sterline, circa 43 milioni di euro, una cifra necessaria per evitare una minusvalenza. La famiglia Friedkin è avvisata, a oggi è impensabile uno sconto. Anche perché dall'Arabia Saudita sono pronti a tornare alla carica.



RILANCIO AL HILAL - Lukaku nell'amichevole di oggi contro l'Al Shabab (alle 17.45 all’Al Awwal Stadium di Riyad) avrà gli occhi addosso. Sarà la vedette, l'uomo più cercato, soprattutto dalla dirigenza dell'Al Hilal, che in estate si è sentita dire "no grazie", che a giugno metterà sul tavolo un biennale da 30 milioni di euro netti a stagione per convincerlo a scegliere la Saudi Pro League. Molto di più del suo stipendio al Chelsea, circa 12 milioni, di quello alla Roma, 7 più bonus e di quello che ha incassato ai tempi dell'Inter, ovvero 8,5. Un fiume di soldi, per un cambio di vita.