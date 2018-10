Mino Raiola torna a Trigoria e, come è inevitabile che sia, fa notizia. Secondo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport“, ieri il noto agente – che nella Roma gestisce la procura di Justin Kluivert e di Luca Pellegrini – è passato dalle parti del ‘Bernardini’ senza passare inosservato. Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma qualcuno pensa che possa aiutare a piazzare Karsdorp in Olanda, come anticipato da Calciomercato.com , visto che il difensore è scivolato indietro nelle gerarchie dopo la crescita di Santon.