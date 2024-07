Roma, rivoluzione in attacco: da Soulé ad Abraham, il punto

AFP via Getty Images

Se non è rivoluzione, poco ci manca., che dopo aver salutato Romelu Lukaku tornato al Chelsea per fine prestito è a caccia di un nuovo centravanti. Lì davanti però serve anche altro, il nuovo responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi è al lavoro per rinforzare il reparto e trovare la miglior soluzione per piazzare i giocatori in uscita e fuori dal progetto tecnico di De Rossi.- Il nome più caldo in entrata è quello di Matias Soulé: l'argentino piace molto all'allenatore giallorosso,: dopo gli acquisti di Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram, i bianconeri devono fare cassa e Soulé è uno dei giocatori scelti da sacrificare. La prima richiesta è di circa 30 milioni di euro, ma la sensazione è che, se dovesse andare in porto l'affare, si possa chiudere anche a meno.

- Sull'asse Roma-Juventus si parla anche di, la valutazione è di 25 milioni di euro ma al momento è tutto in stand by perché il giocatore vuole valutare anche eventuali offerte dall'estero (potrebbe arrivare qualcosa dalla Premier League). Youssef En-Nesyri è una richiesta specifica di De Rossi, il marocchino classe '97 preferisce la Roma al Fenerbahçe che ha fatto un'offerta di 30 milioni al Siviglia; cifra che i giallorossi non intendono pareggiare. Dall'Arabia Saudita potrebbe arrivare una proposta ancora più alta.era solo un'idea per l'attacco ma andrà al Monacodel Villarreal ha una clausola rescissoria di 38 milioni ma la Roma punta ad abbassare la richiesta del Villarreal.

- In uscita c'è Tammy Abraham, che dopo il brutto infortunio che l'ha tenuto fuori dal campo quasi un anno è tornato in campo negli ultimi mesi della scorsa stagione - rientro con la Lazio, primo gol contro il Napoli - e ha acceso i riflettori del mercato su di lui. La Roma lo considera un 'sacrificato' col quale fare cassa,: i rossoneri sono interessati ma vorrebbero inserire delle contropartite per abbassare la parte cash, il nome proposto è quello di Alexis Saelemaekers rientrato dal prestito al Bologna.

- A proposito di prestiti... sono fuori dal progetto futuro della Roma, per i quali si sta cercado una sistemazione dopo le esperienze (negative) con il Cagliari per il primo e con Olympiakos e Urawa Reds per il norvegese. Se dovesse arrivare qualcosa perverrà valutata. Potrebbero partire in prestito il 2004e il portoghese João Costa (2005), lanno scorso protagonisti in Primavera.