Quanto guadagna la Roma dalla cessione di Aouar

Nella nuova Roma non c'era spazio per: il nuovo uomo-mercato gialorosso Ghisolfi era in cerca di una nuova sistemazione per il giocatore, e dall'Arabia Saudita è arrivata l'offerta che ha convinto la società a dare l'ok alla cessione. L'Al-Ittihad di Benzema e Kanté ha preso Aouar per 15 milioni, bonus compresi.- Una cifra importante per la Roma, considerando che un anno fa i giallorossi l'avevano preso a zero e quindi con la sua cessione hanno centrato una plusvalenza piena. Quella in Serie A è stata la prima esperienza di Aouar lontano dalla Francia; lontano da Lione, dove è cresciuto e dove ha sempre giocato.: l'ultimo è arrivato nella giornata che ha chiuso il campionato contro l'Empoli, e così è finita anche la sua avventura nella capitale.

- L'Al-Ittihad è quel club arabo col quale stava chiudendo l'accordo: l'ex allenatore del Milan è stato a un passo dalla firma sul contratto, poi è saltato tutto all'ultima curva.: è stato proprio lui a chiedere alla società di fare un tentativo per Aouar, che aveva già allenato al Lione dall'ottobre 2022 a settembre 2023.