Davide Santon, dopo le critiche al suo arrivo dall’Inter, ha dimostrato contro Frosinone e Lazio di meritarsi una maglia da titolare. Queste le sue parole a Sky Sport sul momento di forma personale e della Roma.



Come sono valuti i primi tre mesi a Roma?

“Sono stati 3 mesi belli. Sì, mi arrivano le voci dell’ambiente e dello scetticismo. A Roma basta accendere la radio e sapere, si sentiva parlare del mio acquisto e della cessione di Nainggolan. Sono arrivato qua sapendo che per me doveva essere una rinascita, dovevo riscattarmi e soprattutto riscattare la fiducia della Roma prendendomi e far ricredere i tifosi. Sto dicendo che ognuno può avere dei periodi bassi, ma sono arrivato qua con la voglia di rimettermi in gioco. Sono stato bene fin da subito e mi hanno dato l’opportunità di dare il 100%, stanno arrivando le risposte giuste. Certo, non si è fatto ancora niente ma due partite sono importanti perché venivamo da un periodo brutto, dobbiamo puntare in alto. C’erano già stati contatti con Monchi in passato. Se sono qua è anche merito suo. Spero di rimanerci per tanto tempo”.



Su Mourinho

“Lo ringrazierò sempre, anche Monchi con Di Francesco. E anche i compagni che mi hanno aiutato a inserirmi”.



Con il derby ti senti tornato il Santon?

“Penso di aver dato il massimo. E’ una partita che se non dai il massimo non la vinci. E’ stata una vittoria importante”.