Davide Santon, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv nell'immediata vigilia della sfida tra i giallorossi e il Verona: "Dobbiamo trovare la continuità perché queste sono partite importanti. Giochiamo fuori casa contro una grande squadra, che sta bene e corre tanto. Sarà dura: giocando ogni tre giorni non c’è tempo per recuperare. Dovremo stare attenti, ma siamo la Roma e veniamo qui per vincere”.



SULLA FIDUCIA DI FONSECA - “Quando giochiamo ogni tre giorni è dura riuscire a recuperare tutti al 100%. Probabilmente il mister deve fare le giuste rotazioni. In ogni caso è importante imporre il nostro gioco. Chiunque giochi deve portare a casa il risultato”.



SUL VERONA IN ALTO IN CLASSIFICA - “Me lo aspettavo? Sinceramente sì. Conosco il mister dai tempi dell’Inter, quando era il vice di Gasperini. È una squadra che corre tantissimo: sarà dura per noi”.