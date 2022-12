Mourinho chiama, Pinto (per ora) non risponde. Lovorrebbe tre acquisti di spessore a gennaio per tentare la scalata in classifica ma ladeve tenere conto delle esigenze di bilancio. Arriverà sicuramente un terzino destro che andrà a sostituire Karsdorp, destinato al campionato turco.Un passaggio fondamentale sarà anche quello relativo al mercato in uscita perché Mourinho vorrebbe una rosa composta solo da giocatori che possono determinare fin da subito.Shomurodov ha declinato una proposta della Cremonese e aspetta il Torino che, insieme al Bologna, pensa anche a Kumbulla.