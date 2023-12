Bonucci subito. Poi (forse) uno tra Chalobah, Kiwior e Theate. La Roma ha bisogno immediato di rinforzare una difesa malandata che a breve (il 3 gennaio) perderà Ndicka in coppa d’Africa e non recupererà facilmente Smalling. Così l’occasione di prendere a zero subito dopo Capodanno l’ex juventino diventa quasi una necessità difficilmente rifiutabile per Pinto che in questi giorni ha continui contatti con l’entourage del difensore pronto a svincolarsi con 6 mesi di anticipo dall’Union Berlin e disposto a rinunciare a parte dello stipendio. Una trattativa nata già in estate ma che non ha avuto un lieto fine per i paletti imposti dall’Uefa alla Roma. Oggi ci sono più possibilità, ma anche qualche dubbio. Visto che Leonardo ha 36 anni e non viene certo dalle sue stagioni migliori. Inoltre il rapporto con la piazza romana non è mai stato dei più sereni. Bonucci, come detto, sarebbe subito a disposizione e permetterebbe alla Roma di lavorare con più calma sul resto del mercato che potrebbe vedere proprio la partenza di Smalling e l’arrivo di un altro difensore. In prima fila c’è Chalobah del Chelsea che può arrivare in prestito con diritto di riscatto e andrebbe a completare il pacchetto difensivo.