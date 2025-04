Roma-Verona formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

La Roma torna in campo dopo il pari nel derby. Ranieri si affida di nuovo a Soulé che all’andata aveva trovato il primo gol in maglia giallorossa. La Champions League, però, si è allontanata ma l’obiettivo resta quello di rimanere in scia delle squadre in alto. Il Verona all’Olimpico va a caccia di punti salvezza dopo il pari col Genoa di settimana scorsa.

Partita: Roma-VeronaData: sabato 19 aprileOrario: 20.45Canale Tv: Dazn, SkyStreaming: Dazn, Sky Go, Now(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.. Ranieri.(3-4-1-2): Montipò; Coppola, Dawidowicz, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr.. Zanetti.: Ranieri perde Nelsson per circa 15 giorni e non recupera Saud. Fuori anche Dybala che in questi giorni ha iniziato la fase 2 del recupero. Il resto del gruppo è a disposizione di Claudio. Out Tengstedt nel Verona. Recuperati Sarr, Niasse e Suslov.

: Roma-Verona sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonchè visibile in tv su DAZN scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile o utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.: Roma-Verona, in diretta streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go.