La tentazione Juventus è alle spalle, gli infortuni quasi. Nicolò Zaniolo sta per tornare dopo la lussazione alla spalla che l’ha tenuto ai box per 20 giorni. E ha ormai deciso di restare nella capitale dove in molti contano i giorni al suo ritorno per ridare linfa a un attacco che ha sofferto molto con Juve e Udinese. L'obiettivo è rientrare in campo contro l'Atalanta, prima della sosta quindi .



RINNOVO - Un periodo in cui Nicolò avrà il braccio libero anche per un altro appuntamento, quello più atteso. La firma per il rinnovo fino al 2027 con la Roma, infatti, non sembra più in discussione. Pinto si sente quasi tutti i giorni con l’agente Vigorelli e la voglia di Zaniolo di restare ora è tornata con forza.L'accordo può trovarsi a metà strada tra i 3,5 più bonus offerti dalla Roma e i 5 chiesti dal giocatore. E quindi sui 4,2 milioni a stagione, ma si potrebbe chiudere a qualcosa in più con i bonus considerato che il monte ingaggi della Roma è sceso nell’ultima finestra di mercato.