IL TABELLINO

Sull’orlo del baratro,, di quelle fatte di rabbia e di, die di, die di. Ha vinto con i suoi campioni, con i gol di, con le parate di, ma anche con la prestazione strepitosa di. Per tutto il primo tempo ilha patito la velocità degli esterni bianconeri, Chiesa più di, era a disagio di fronte al calcio rapido e verticale di tutta la Juve, a cominciare damai visto, in questa stagione, così dentro una partita come stavolta. Nei primi 45', i quattro duelli di fascia sono stati vinti dagli juventini:(e forse non è un caso che la fantastica azione del gol sia nata sulla fascia opposta dove il malcapitatos’è beccato un gran tunnel dall’ex viola),ha creato problemi seri a Hysaj, arrivando da dietro e spingendo di continuo Danilo ha fatto arretrare Insigne, e Lozano, sulla destra, dalla parte di Alex Sandro, non si è mai fatto vedere.Buffon è stato decisivo e ha preso gol solo sul rigore di, all’ultimo minuto. Pur barcollando, la Juve ha resistito, e ora è terza in classifica, l’Atalanta è stata scavalcata e il Milan distante solo un punto.che pure arrivava a questa partita in una condizione migliore, con 16 punti conquistati nelle ultime 6 partite, al contrario della Juve che si portava dietro problemi e polemiche delle sue ultime giornate.Prima di entrare in partita, solo un’osservazione sulle scelte di. In porta è tornatoin un pomeriggio decisivo per la stagione bianconera: per Szczesny, dopo gli errori nel derby, una bocciatura. Ma forse c’era anche qualcos’altro nella decisione del tecnico, come la sensazione che abbia deciso di giocare la partita dell’ultima spiaggia con i, con, che infatti non lo hanno tradito. Curiosità: Chiellini ha raggiunto Giuseppe Furino (528 partite) al 4° posto dei giocatori con più presenze nella storia della Juve in tutte le competizioni. E tanto per rifinire il concetto, Pirlo ha portato in panchina i tre “puniti”,che si farà perdonare col sinistro del 2-0.dove il ragionamento non aveva mai il sopravvento sulla sveltezza. Anche in questo senso meglio ladelche rallentava la sua azione quando passava da. I campioni d’Italia potevano segnare dopo 2', ma Ronaldo, di testa, ha sbagliato un gol impossibile da sbagliare, sarebbe bastato appoggiare in rete il cross di Danilo, invece l’ha messo fuori. Anche, un minuto dopo, ha mandato all’aria una buonissima occasione. Già dall’avvìo si è capito che sarebbe stata una partita vera.Ha saltato prima Insigne, poi, infine tunnel di esterno ancora a Hysaj che aveva recuperato, ha alzato la testa, ha visto chesi era staccato dalla marcatura di, gli ha messo la palla sul destro e Cristiano stavolta non ha sbagliato. Fabian Ruiz ha avuto la possibilità di pareggiare subito dopo, ma la mira era difettosa.E’ stato intorno alla mezz’ora che siamo accorti che per questa partita era stato scritto (e consegnato all’arbitro di campo Mariani e all’arbitro al monitor Di Paolo) un nuovo regolamento:, immagini chiarissime. Niente rigore. Poco dopo, sgambetto in area dialtre immagini nitide. Niente rigore. Da restare allibiti, senza parole.Il Napoli ha cominciato il secondo tempo comandando il gioco nella metà campo dellae lasciando ai bianconeri tanto campo per il contropiede.. Rischio ancora più corposo quando Gattuso, al 9', ha deciso di mettere in campo altri due attaccanti,per Lozano eper Demme, con Zielinski arretrato al fianco di Fabian Ruiz. E’ stato il momento in cui la scelta di Pirlo sul portiere ha pagato:Il Napoli faceva paura alla difesa bianconera, con i guizzi di Osimhen difficili da prevedere.Sotto la spinta e la regìa di Zielinski, gli azzurri stavano spingendo al massimo così Pirlo ha deciso di intervenire e l’ha fatto con mano felice mettendoal posto di Morata (che aveva sbagliato un paio di rifiniture in contropiede) e Cuadrado (stremato). Sono passati quattro minuti dall’inserimento di: un attimo di ritardo dinella chiusura e sinistro di Dybala alla Dybala sul secondo palo dovenon poteva mai arrivare. Ma nemmeno con due gol sulla schiena il Napoli ha mollato e a un minuto dalla fine, per un intervento di ginocchio di Chiellini sul ginocchio diè arrivato un tanto atteso rigore. Per Mariani una liberazione, anche se dei tre interventi da rigore questo era di sicuro il meno evidente.. Stavolta invece ha segnato ma nei 4' di recupero il Napoli non ha fatto il miracolo anche per una deviazione di De Ligt su tiro di Osimhen. Ecco, forse questo è il rimpianto per Gattuso:: pt 13' Ronaldo (J); st 28' Dybala (J).: pt 13' Chiesa (J); st 28' Bentancur (J), 44' Insigne rig. (N).Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (24' st McKennie), Bentancur, Rabiot, Chiesa (34' st Arthur); Ronaldo, Morata (24' st Dybala). A disp. Szczesny, Pinsoglio, Ramsey, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Kulusevski. All. Pirlo.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj (31' st Mario Rui); Demme (8' st Osimhen), Ruiz (44' st Petagna); Lozano (8' st Politano), Zielinski, Insigne; Mertens (31' st Elmas). A disp. Contini, Ospina, Bakayoko, Maksimovic, Manolas, Cioffi, Lobotka. All. Gattuso.: Mariani di Aprilia.: Di Paolo di Avezzano.: pt 22' Koulibaly (N); st 9' Alex Sandro (J), 18' De Ligt (J), 36' Rrahmani (N).