Il grande atteso debutto di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr potrebbe essere rimandato. Questa l'indiscrezione che lancia il Daily Mail. Il portoghese infatti è stato squalificato per due giornate dopo quanto successo in Everton-Manchester United della scorsa stagione, in cui Ronaldo aveva colpito con uno schiaffo la mano di un tifoso avversario facendogli cadere il telefono.



La squalifica da parte della Federcalcio inglese è arrivata solamente il 17 novembre 2022, quando la Premier League era già ferma per il Mondiale. Secondo le regole FIFA, la squalifica sarebbe valida per tutte le leghe e non solo in Inghilterra. Se questo fosse confermato, i tifosi dell'Al Nassr dovranno aspettare ancora un po' per vedere CR7.