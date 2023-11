Intervistato ai microfoni di un podcast, l'ex leggenda del Manchester United, Wayne Rooney, attualmente alla guida del Birmingham City, ha parlato del suo passato e dei problemi avuti con l'alcol. Di seguito un estratto dell'intervista:



LE PAROLE - "Quando avevo vent’anni, usavo l’alcol per sfogarmi. Tornavo a casa, passavo qualche giorno a casa e non uscivo. Bevevo quasi fino a svenire. Non volevo essere tra gli altri perché a volte ti senti in imbarazzo. Quando non si accettano aiuti e consigli dagli altri, ci si può ritrovare a toccare il fondo, ed è quello che mi è successo per qualche anno. Oggi, per fortuna, non ho più paura di andare a parlare dei miei problemi con le persone".