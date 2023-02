. Viva Sanremo, anziché il festival dei messaggi inoltrati.Sono solo canzonette, si diceva una volta, quando non c’era altra colonna sonora.. Eppure tutti lo fanno. Si chiama curiosità 2023 oppure 2.0.23 (due punto zero punto ventitré). Cioè l’ultimo aggiornamento dell’oroscopo: non è vero, ma ci credo.all’amico, con l'ipocrita cortesia della domanda “è arrivato anche a te?”. Così, con una scusa, si partecipa al brutto gioco della viralità.In verità ci sono audio e audio. Tipo Rolex e Casio, Ferrari e Twingo. Alla prima categoria appartengonoche - vatti a fidare degli amici -. Opinioni: niente da dire, e nemmeno da querelare. Ma entrambi, Di Canio e Di Biagio, ne avrebbero fatto volentieri a meno,Appartengono alla seconda categoria (Casio che i giovani portano volentieri al polso e Twingo che per il parcheggio non sono male) gli audio che partonoCosì sui social, sui siti e sui giornali appareNon facciamo finta di nulla, dai. Il testo diffuso dal capitano rossonero si riferisce (anche) alle maliziose leggende che circolano attorno a. Fake news e basta. Ma il portiere è assente ormai da cinque mesi. Sono troppi per un infortunio muscolare, anche al lordo di un paio di ricadute. Cinque mesi sono esagerati anche per l’ultima versione, quella di più fresca diffusione: un fisioterapista di fiducia avrebbe soppiantato gli specialisti suggeriti da Francia e Milan, facendo solo danni sui muscoli, in particolare il polpaccio infortunato. Anche dando credibilità a questa versione, scusate ma qui scatta una raffica di “perché”…Perché il Milan non spiega con un comunicato ufficiale?Perché Maignan non fa una conferenza stampa?Perché Maignan non pubblica nulla sui social dal 30 novembre 2022?Perché il Milan non diffonde immagini della fisioterapia cui si sottopone il portiere?Perché Maignan non svela nome e cognome del fisioterapista?Perché il Milan ha prenotato Sportiello per l’anno prossimo?Perché il Milan ha prenotato Sportiello solo per l’anno prossimo?Perché il Milan ha preso un quarto portiere colombiano?Perché nessuno ha capito esattamente qual è l’infortunio di Maignan?Ultimo perché, grande classico del web: Perché si parla di Maignan e non di Pogba? Tranquilli. Si parla (tanto) anche di Pogba.