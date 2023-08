Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato dell'arrivo si Scamacca all'Atalanta. Ecco cosa ha detto:



L’acquisto di Scamacca la convince?

«E’ un ragazzo che conosco bene. Ha avuto una vita complicata fin dall’infanzia, nell’ultima stagione in Inghilterra non ha fatto benissimo, però credo che abbia notevoli potenzialità. Ha forza, tecnica, un ottimo tiro ed è un bravo ragazzo».



Gasperini potrebbe essere la sua guida?

«Gasperini è un maestro e se lo ha voluto significa che crede parecchio in lui. Dovrà aiutarlo nell’inserimento. Se l’Atalanta funzionerà bene come squadra, e cioè se troverà quella velocità e quei movimenti che l’hanno contraddistinta in passato, allora Scamacca potrà ambientarsi più facilmente».



Assieme a Scamacca dovrebbe arrivare anche De Ketelaere, che ha deluso al Milan.

«Mi sembra chiara l’intenzione di Gasperini di puntare sulla voglia di riscatto di questi due elementi. Gian Piero è un allenatore che cerca il sacro furore nei suoi giocatori, la totale dedizione e chiede loro che abbiano un elevato spirito di squadra. Sono i segreti dei successi dell’Atalanta nell’ultimo periodo. Logico che sia Scamacca sia De Ketelaere dovranno calarsi all’interno della nuova realtà con questi obiettivi in testa».