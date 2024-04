, allenatore della, parla in conferenza stampa al termine del 2-2 contro il Sassuolo all'Arechi: "La reazione finale aumenta il rammarico, sui due gol potevamo fare decisamente meglio - riporta TMW -. Ovviamente mi prendo la reazione e devo ripartire da questo, pur consapevoli che a tratti avevamo preparato un altro tipo di gara. Dopo lo 0-2 ho temuto potesse finire in tragedia, dal punto di vista sportivo. Il Sassuolo è una buona squadra, la classifica non rispecchia i valori e glieli abbiamo regalati noi. Il loro reparto offensivo è importante, di grande levatura e temevo le loro ripartenze. Per fortuna nel secondo tempo ho visto cattiveria. CI sono state delle gare in casa in cui abbiamo perso, a volte anche il punto avrebbe potuto muovere la classifica. In altre situazioni non perdere poteva essere utile".

Colantuono conclude così: "Oggi il pari è amaro perchè volevamo vincere. E' da poco che sto lavorando qui, sono state due settimane particolari tra nazionali, gare ravvicinate e infortuni. Ora testa alla Lazio, partita difficilissima".