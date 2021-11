Ai microfoni di DAZN, il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha commentato la sconfitta patita contro la Sampdoria : "In tre minuti abbiamo compromesso una partita che viaggiava sui binari dell'equilibrio. Il primo gol è stato sfortunato, ma il secondo non dovevamo prenderlo. Poi ottima reazione, ma è un peccato perché la squadra ha dimostrato molta voglia di ribaltare il risultato".



Sulla situazione di Ribery, uscito nella ripresa?

"Si tratta di un acciacco, un problemino fisico che si portava dietro da un po' di tempo. Non credo sia nulla di grave ma nei prossimi giorni vedremo".



Sull'atteggiamento mostrato in panchina nella ripresa?

"Sono stato seduto per non dare pressione alla squadra, ho preferito lasciarli sereni. La reazione c'è stata, ma se non riusciamo a buttarla dentro diventa difficile".



Che succede a Simy?

"Simy quando ha giocato con me ha fatto sempre la prima punta come faceva a Crotone. In questo momento non è brillante ma è comunque un valore importante per noi. Ho deciso di tenerlo fuori oggi ma nelle prossime settimane giocheremo tanto e avremo bisogno di lui".