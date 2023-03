Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Sampdoria:



""Pesa non aver vinto, abbiamo giocato bene ma non è bastato. Stankovic ha messo in campo una Sampdoria combattiva, noi siamo stati bravi nei duelli difensivi ma abbiamo perso quelli offensivi. A un certo punto ho provato a dare più stabilità al gioco con un centrocampista in più, quest'anno ci manca un po' questo. Dobbiamo fare la differenza con gli scambi come quello che stava per fare Candreva".



DUE PUNTE - "L'importante è non essere speculativi ma pressanti. Abbiamo bisogno di alzare il livello di intensità di Mazzocchi e Dia, per noi sono importanti. In certe partite andiamo a soffrire in fase di palleggio, continueremo a lavorare".



PROSSIMA COL MILAN - "Nessuno può pensare soltanto a difendersi, dobbiamo arrivare sottoporta e creare i presupposti per fare gol. Possiamo migliorare soprattutto sulla continuità del gioco".



PIATEK - "Ci dà profondità, fa lavorare la squadra ed è forte di testa. Ha bisogno di trovare il gol, solo quello. Un momento di leggerezza ci può stare ma lui non ne deve avere, noi abbiamo bisogno di lui".