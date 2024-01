Salernitana, UFFICIALE Pierozzi dalla Fiorentina, ritrova Inzaghi

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.F. Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore classe ’01 Niccolò Pierozzi. Il calciatore indosserà la maglia numero 27". Ecco quindi il sostituto di Mazzocchi, passato al Napoli, nella rosa della Salernitana. Pierozzi è anche il primo acquisto della seconda gestione Sabatini. Il giovane terzino ritrova Pippo Inzaghi in panchina dopo l'esperienza in Serie B alla Reggina nella scorsa stagione.