Koray Gunter, centrale tedesco con cittadinanza turca della Sampdoria, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Monza, soffermandosi sul terribile terremoto che ha colpito la Turchia: "Personalmente sto male, mi dispiace per quello che sta succedendo ai miei connazionali. La situazione è terribile, non si è mai visto niente di simile negli ultimi 50 anni. La gente sta soffrendo e serve aiuto il più in fretta possibile. Mando le mie preghiere e ringrazio tutti coloro che stanno aiutando il mio paese".



Poi, a Sky, Gunter aggiunge: ​"Il mio cuore è andato in pezzi quando ho sentito la notizia. Mi dispiace tantissimo, è una cosa veramente terribile. C'è tanta gente che sta soffrendo, gente ancora sotto le macerie. Per questo io posso dire solo che il popolo turco ha bisogno di aiuto, grazie a tutti per le vostre preghiere".