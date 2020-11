Dennis Praet, centrocampista del Leicester, ex Sampdoria, parla a Voetbalmagazine, tornando sulla sua esperienza italiana: "Non dobbiamo riunirci due o tre giorni alla settimana per studiare la tattica dell'avversario. In Premier League è solamente più divertente giocare a calcio, non mentirò su questo. L'Italia mi ha reso un calciatore migliore, ma sono più felice in Premier League".