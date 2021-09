Esordio con gol per Francesco Caputo con la maglia della Sampdoria, nell'amichevole disputata questa mattina a Bogliasco contro la Ternana di Cristiano Lucarelli. Il match è terminato 3-1 per i blucerchiati, con le altre reti firmate da Chabot, Verre e Capone. Per l'occasione, il tecnico del Doria D'Aversa ha utilizzato un 4-4-2 per schierare l'ultimo arrivato Caputo al fianco di Quagliarella. Prove di convivenza in vista della prossima sfida di campionato contro l'Inter?



SAMPDORIA-TERNANA 3-1, IL TABELLINO



Reti: p.t. 25′ Caputo; s.t. 25′ Chabot, 30′ Verre, 41′ Capone.



Sampdoria (4-4-2): Falcone (32′ s.t. Ravaglia); Depaoli, Ferrari, Colley (1′ s.t. Chabot), Augello (33′ s.t. Somma); Candreva (9′ s.t. Ciervo), Trimboli, Silva (33′ s.t. Paoletti), Verre; Caputo (23′ s.t. Di Stefano), Quagliarella (18′ s.t. Yepes Laut).

A disposizione: Bonfanti.

Allenatore: D’Aversa.



Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Boben, Sorensen, Celli, Salzano; Palumbo (37′ s.t. Agazzi), Paghera (1′ s.t. Koutsoupias); Peralta (37′ s.t. Proietti), Mazzocchi, Capone; Pettinari.

A disposizione: Vitali, Casadei, Furlan, Diakite, Russo, Falletti, Capuano, Partipilo, Martella, Mazza, A. Donnarumma.

Allenatore: Lucarelli.



Arbitro: Gariglio di Pinerolo.

Assistenti: Imperiale di Genova e Rossi della Spezia.

Note: ammonito al 35′ p.t. Paghera per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 0′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.