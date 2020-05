Sarà una ripresa degli allenamenti surreale, per la Sampdoria, che dopo ​l'ordinanza 25/2020 emanata ieri dalla Regione Liguria ha deciso di riprendere gli allenamenti rispettando il distanziamento sociale, senza assembramenti e, naturalmente,a porte chiuse. La società ha valutato se riaprire già oggi il Mugnaini, ma alla fine da Corte Lambruschini hanno deciso di prendere due giorni di tempo, precisando che la ripresa avverrà da mercoledì 6 maggio.



I giocatori, che nel frattempo hanno ripreso a correre individualmente tra Quinto e Nervi, dove vive la maggior parte degli atleti doriani, a titolo volontario potranno presentarsi al Mugnaini per svolgere il programma di lavoro preparato ad hoc dallo staff tecnico. ​Si tratterà però solo di lavoro aerobico: niente passaggi, neanche a distanza, o lavoro con la palla.



La squadra verrà divisa in gruppi sui campi disponibili, e per un periodo di tempo di circa un'ora. Spogliatoi e palestra resteranno chiusi, i calciatori arriveranno già cambiati e faranno la doccia a casa. Presente a Bogliasco soltanto un presidio medico, assente invece mister Ranieri e il suo staff. Inoltre, almeno inizialmente, non ci saranno gli ex positivi.