Le recenti polemiche tra l'associazione italiana calciatori e la Lega Serie A in merito ai tagli degli stipendi dei calciatori hanno fatto emergere una figura da sempre presente, ma mai particolarmente venuta alla ribalta. E' quella del sindacalista di squadra, un giocatore scelto dai compagni per rappresentare gli altri elementi della rosa. Nella Sampdoria, sino a gennaio è stato Vasco Regini a ricoprire questo ruolo. Il compito, dopo la partenza del difensore, è toccato poi a Emil Audero.



E' abbastanza sorprendente che un giocatore così giovane sia il rappresentante, perchè di solito in Serie A sono i più esperti a incaricarsi dell'onere e dell'onore: Gastaldello, Poli, Pazzini, Ranocchia, Parolo e Chiellini sono alcuni degli esempi. Audero è il terzo più giovane, dopo Chiesa e Meret. E' stato proprio il portiere, scrive Il Secolo XIX, a collegarsi in videoconferenza con gli altri colleghi per discutere del taglio agli stipendi. E sempre con l'ex Juventus dovranno rapportarsi i compagni di squadra, e pure Ferrero, perchè la Lega Serie A ha sì deciso per il taglio, ma le scelte dovranno essere prese singolarmente club per club.



Un peso fondamentale, in questo senso, lo avrà anche la posizione di Fabio Quagliarella, che non è il sindacalista della squadra ma ha comunque grande importanza all'interno della squadra. In base alle decisioni del capitano, molto probabilmente si muoverà lo spogliatoio doriano.