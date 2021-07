Molto probabilmente nella giornata odierna verrà annunciato dalla Sampdoria l'arrivo del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano. Il nuovo ds blucerchiato, operativo da subito, dovrà sciogliere immediatamente una situazione piuttosto delicata, legata al ruolo forse più difficile, quello del portiere. Attualmente i blucerchiati possono contare su Emil Audero, valutano il numero uno classe 1997 circa 20 milioni e da Corte Lambruschini sembrano guardarsi in giro, per capire se esistono società in grado di versare la cifra richiesta.



In caso dovesse arrivare una simile proposta, e la trattativa per cedere Audero dovesse andare in porto, il Doria dovrà guardarsi attorno per sostituire il portiere scuola Juventus. In questo momento secondo Sampnews24.com la soluzione preferita sembra essere il ritorno sotto alla Lanterna di Antonio Mirante, svincolato classe 1983. Più difficile la soluzione interna Falcone.