Sampdoria, Borini resta e chiede il reintegro, ma non tornerà in lista. Opzioni estere

Una delle questioni più spinose per la Sampdoria all'inizio di questo calciomercato riguardava la gestione degli. Il direttore sportivo Pietro Accardi aveva messo fuori rosa ben cinque giocatori:Questi elementi si sono allenati separatamente dal resto della squadra sin da dicembre, svolgendo le sedute al Mugnaini e cambiandosi in uno spogliatoio diverso, con alcune figure dedicate esclusivamente a loro.L'obiettivo della Sampdoria era quello di cedere questi giocatori nel mercato di gennaio. I due portieri hanno trovato subito una sistemazione: Silvestri è approdato all'Empoli nell'ambito dell'operazione Perisan, mentre Ravaglia è stato acquistato dalla Carrarese, che contestualmente ha ceduto alla Samp il giovane portiere Nicolò Chiorra. Barreca è passato al Südtirol, mentre per, proprio sul filo di lana, si è arrivati alla risoluzione consensuale del contratto, permettendogli così di trovarsi una nuova squadra da svincolato.

Tra gli esuberi, l'unico rimasto ancora a Genova è. Su di lui si erano mosse alcune squadre già a gennaio, tra cui l’Hellas Verona, ma l'attaccante ex Milan hatutte le offerte ricevute. Borini non ha mai nascosto il proprio attaccamento alla città e il desiderio di proseguire la sua avventura in blucerchiato.Ora le strade possibili sono due: sembra che Borini abbia chiesto, tramite l'Associazione Italiana Calciatori, di essereper potersi almeno allenare con la prima squadra. Tuttavia, appare difficile ipotizzare un suo ritorno in campo, anche a causa delle liste degli over, che al momento sono al completo. La Sampdoria, infatti, continua a considerarlo fuori dal progetto tecnico. L’altra opzione ancora percorribile è quella di undove il mercato è ancora aperto e Borini potrebbe trovare una nuova destinazione.