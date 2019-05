Sino a ieri, mister Marco Giampaolo aveva parecchi grattacapi di formazione in vista della partita con il Parma. Per il match con i gialloblù, la Sampdoria dovrà rinunciare a Ramirez, Sala e soprattutto Tonelli: in particolare, era il pensiero dell'assenza del centrale a preoccupare particolarmente il tecnico.



Nei giorni scorsi infatti sia Andersen che Colley si erano allenati a parte: il primo era alle prese con un acciacco muscolare, lo stesso che gli aveva impedito di scendere in campo con la Lazio, mentre il gambiano aveva accusato nei primi minuti della gara con i biancocelesti forti problemi intestinali, che sino a qualche giorno fa continuavano a manifestarsi. Ieri per la prima volta il centrale è tornato a lavorare con il resto della squadra. Se il fisico dell'ex Genk recupererà in tempo, sarà lui a partire dal primo minuto di fianco all'unico giocatore di ruolo a disposizione, ossia Alex Ferrari.



Andersen invece sta recuperando, ma quasi certamente non verrà rischiato e andrà in panchina. Colley proverà a stringere i denti, le sensazioni sono positive, anche perchè se non dovesse farcela l'unica soluzione per Giampaolo sarebbe quella di 'abbassare' Ekdal sino sulla linea dei difensori: una scelta che l'allenatore di Giulianova cercherà in tutti i modi di evitare.