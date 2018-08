Non solo regista, difensore centrale e un'eventuale punta di riserva da affiancare al pacchetto di attaccanti già presente in rosa: la Sampdoria scandaglia il mercato, alla ricerca di possibili novità e colpi last minute. In quest'ottica va letta la nuova voce su Riccardo Saponara, giocatore accostato a più riprese alla società blucerchiata.



Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto tra la dirigenza di Corte Lambruschini e l'agente del trequartista, che è in uscita dalla Fiorentina. A favorire un possibile approdo di Saponara alla Samp c'è ovviamente Marco Giampaolo. Fu proprio l'attuale tecnico doriano a rilanciare il calciatore a Empoli, dopo la parentesi non esaltante al Milan. Va anche detto però che la Samp attualmente pare piuttosto coperta sulla trequarti: oltre a Ramirez c'è anche Caprari, ormai impiegato dall'allenatore stabilmente dietro alle due punte.