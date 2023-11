Il futuro di Andrea Pirlo con la Sampdoria è a un bivio: le prossime due partite saranno cruciali per il futuro del tecnico, che si gioca la permanenza sulla panchina tra Palermo e Modena. In caso dovesse saltare l'allenatore, circolano già alcune suggestioni per il club blucerchiato, a partire da quella di Beppe Iachini. Il nome del mister ex Fiorentina è un classico quando si vocifera di possibili esoneri in casa doriana, ma l'eroe della promozione 2012 non è il solo nel casting.



Tra i tecnici liberi infatti c'è anche Rolando Maran, reduce da un'esperienza non memorabile con il Pisa, conclusa con un esonero dopo 6 giornate. Un altro papabile è Luca Gotti, alla caccia di una squadra dopo l'addio allo Spezia. Il profilo del mister veneto è già circolato a Corte Lambruschini a più riprese: era stato valutato per il post Ranieri, e comunque monitorato nel corso degli anni.