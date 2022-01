Come alternativa a Gregoire Defrel, difficile dal punto di vista economico, la Sampdoria valuta anche alcuni nomi meno ‘impegnativi’. Uno ad esempio è quello di un vecchio pallino blucerchiato, già cercato in estate, ossia Vladyslav Supryaga. La punta classe 2000, già trattato a lungo a luglio, ha le caratteristiche tecniche ricercate per il reparto.



Per l’ucraino c’è la forte concorrenza del Basilea, le cui casse sono state rimpinguate dall’acquisto, da parte dela Fiorentina, di Cabral. Il club svizzero ha già presentato un'offerta alla Dinamo Kiev, proprietaria del cartellino, Supryaga però preferirebbe mettersi alla prova nel campionato italiano. Un altro giocatore valutato dalla Samp in queste ore è Jean Pierre Nsame, camerunense di 28 anni di proprietà dello Young Boys, cercato in passato da Genoa e Spezia. Tra i profili sondati, scrive Il Secolo XIX, anche George Puscas, ex Inter attualmente al Reading.