Questo il report della Sampdoria dopo l'allenamento odierno: "Sole al mattino, pioggia al pomeriggio. Variabilità climatica in Alta Valle Camonica nell’ultimo vero giorno di ritiro in montagna. Nella prima seduta giornaliera Eusebio Di Francesco ha diviso la rosa in due gruppi per lavorare sui principi tattici: prima centrocampisti e attaccanti, quindi spazio ai difensori. Nel pomeriggio, invece, serie di partitelle a tema ad alta intensità. Defaticante per Omar Colley, mentre Julian Chabot e Nicola Murru hanno continuato il loro programma differenziato sul campo. Domani, sabato, dopo un’ultima seduta mattutina la squadra saluterà il comprensorio Ponte di Legno-Tonale e prima di pranzo si metterà in viaggio, a bordo del pullman sociale, per fare rientro a Genova".