Il fantasista della Sampdoria Marco Delle Monache, prelevato l'anno scorso dal Pescara, viene considerato uno dei talentini più interessanti nella leva 2005. L'anno scorso in Serie C, con la maglia biancoazzurra, l'esterno offensivo si è messo in mostra con 7 reti e 5 assist, ma in questa stagione il ragazzo cresciuto nelle giovanili del club abruzzese con Pirlo ha trovato pochissimo spazio.



Delle Monache ha totalizzato 6 presenze in Serie B nella Samp, nessuna da titolare. Il suo desiderio è sempre stato quello di dare priorità al Doria ma ora il suo futuro potrebbe cambiare. Secondo La Repubblica lo scarso impiego e la necessità, da parte della Samp, di liberare spazio in rosa potrebbero spingere ad una cessione di Delle Monache. Una delle soluzioni potrebbe essere la Juventus Under 23, attualmente militante in Serie C. I bianconeri hanno bisogno di rinforzi, essendo in piena zona retrocessione, e potrebbero affidarsi all'attaccante doriano.