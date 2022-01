Il primo movimento della Sampdoria nella sessione invernale di mercato è una cessione. A lasciare il club blucerchiato infatti sarà l'esterno Fabio Depaoli, mai entrato nelle rotazioni di mister D'Aversa. L'ex Atalanta, soltanto 6 presenze in questa Serie A per un totale di 108 minuti complessivi, andrà a vestire la maglia dell'Hellas Verona.



Depaoli è atteso per oggi nella città veneta, dove aveva già vissuto ai tempi del Chievo, per andare a firmare il contratto che lo legherà alla società gialloblù. L'accordo è stato raggiunto sulla base del prestito con diritto di riscatto a favore dell'Hellas.