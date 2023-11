Un ulteriore tracollo dellain campionato potrebbe produrre ribaltoni non solo per quanto riguarda Andrea Pirlo, ma anche nel ruolo di direttore sportivo. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti anche Legrottaglie e Mancini. A giugno la figura del ds non era prevista, tanto è vero che i pochi incontri si erano conclusi con un nulla di fatto. Adesso però Manfredi starebe pensando di affidarsi ad un dirigente, soprattutto in vista del mercato di gennaio.I nomi più caldi, scrive Il Secolo XIX, sono quelli di Filippo, ex Nottingham Forest e Watford, già seguito a giugno, e di Javier, da poco libero dopo l'interruzione del suo rapporto con il Marsiglia. La difficoltà principale riguarda l'ingaggio fuori portata. Alcuni direttori invece si starebbero proponendo: è il caso di Gianluca Petrachi, non considerato idoneo per alcuni motivi dalla Samp. Ieri al Ferraris in tribuna si è rivisto anche Fabio, che in estate veniva ritenuto vicinissimo alla Samp. La sua presenza a Genova per due giorni è legata però alla presenza nel capoluogo del figlio Lorenzo, che gioca nelle giovanili della Samp, e la sua amicizia con il ds del Genoa Ottolini.