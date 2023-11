Il terribile avvio tra campionato e Coppa Italia della Sampdoria sta portando il nuovo presidente Matteo Manfredi a riconsiderare tutte le scelte operate sino ad oggi sotto l'aspetto sportivo. Ovviamente, l'osservato numero uno è Andrea Pirlo, il suo destino si giocherà nelle prossime due partite, tra Palermo e Modena. Dopo la sfida con gli emiliani ci sarà la sosta,e in caso di difficoltà potrebbe essere quello il momento in cui cambiare tecnico. Pirlo era già stato a rischio dopo il Catanzaro, una parte della società infatti spingeva per la promozione dell'allenatore della Primavera Sassarini.



Non c'è solo Pirlo sotto la lente d'ingrandimento alla Sampdoria. Nelle scelte operate a giugno da Radrizzani (che aveva individuato proprio Pirlo dopo il 'no' di Grosso) ha fatto molto discutere anche la decisione di affidare la gestione societaria a Nicola Legrottaglie. A Legrottaglie e Andrea Mancini, da luglio ds blucerchiato, vanno imputate le scelte di mercato - condivise con Radrizzani - e anche loro sono sulla graticola. Secondo Il Secolo XIX c'è la possibilità che venga contattato un profilo di esperienza in vista del mercato di gennaio.