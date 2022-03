Non è una novità, a Bogliasco, la presenza del responsabile delle aree organizzative Carlo Osti, quasi sempre al fianco della squadra e di Giampaolo. Più raro avvistare, di questi tempi, la presenza del direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano. Ieri pomeriggio invece al Mugnaini è ricomparso anche il dirigente, arrivato in estate inizialmente per affiancare, e poi per sostituire, Osti.



Gli impegni per il ds però sono di carattere lavorativo. Lunedì Faggiano era stato segnalato in tribuna al Comunale di Chiavari per Entella-Carrarese, mentre nel week end secondo Il Secolo XIX il direttore era fuori Italia, per la precisione in Croazia. Faggiano si sarebbe dedicato ad una domenica di scouting, alla ricerca di giovani talenti provenienti dal calcio balcanico.