Finalmente, dopo anni di chiaroscuro, il centrocampista della Sampdoria Ronaldo Vieira sta iniziando a prendersi la scena a Genova. Il mediano classe 1997, arrivato dal Leeds nell'estate 2018 per volontà dell'allora ds Sabatini, ha vissuto alcune stagioni difficili ma ora, con la fascia di capitano spesso al braccio, sta trovando continuità. Vieira tra l'altro aveva saltato il lavoro con il gruppo durante il ritiro, a causa di alcuni problemi fisici avuti nella seconda metà di stagione l'anno scorso. Oltretutto sta convivendo da tempo con un fastidio ad un ossicino del piede destro, gli era stato addirittura prospettato un intervento chirurgico che avrebbe comportato tre mesi di stop, ma il ragazzo ha deciso di stringere i denti. Le sue prestazioni nel ruolo di mezz'ala sinistra stanno convincendo e per ora la scelta sembra pagare.



Vieira era stato acquistato per una cifra importante, 7,35 milioni di euro, proprio dal Leeds di Radrizzani. Il club inglese però detiene ancora un legame con il calciatore, perché era stata inserita anche a favore della società d'oltremanica un'ulteriore clausola, ossia il 10% sul prezzo della futura cessione del mediano.