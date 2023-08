La Sampdoria è alla disperata ricerca di un attaccante d'area, e uno dei nomi caldi è quello di Ettore Gliozzi, centravanti classe 1995 di proprietà del Pisa. Il club blucerchiato e i toscani hanno anche già un'intesa di massima per il trasferimento del giocatore, impostata sulla base di un prestito fino a giugno pagando l'ingaggio, più un diritto di riscatto a 600.000 euro circa, con alcuni bonus per ulteriori 100.000. Il ragazzo però ha qualche problemino fisico, e la dirigenza sta valutando.



Secondo Il Secolo XIX la Samp ha chiesto un responso medico su Gliozzi, alle prese con un edema al ginocchio, e il risultato sarebbe stato interlocutorio. Stando al quotidiano l'acciacco richiederebbe ancora alcune settimane di cure, si parla di un mese e mezzo circa, e i blucerchiati avrebbero quindi messo in stand-by l'operazione.