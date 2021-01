L'operazione Sinasi Sy, per la Sampdoria, è ormai un ricordo. Ieri il terzino è stato ufficializzato dalla Salernitana, e per questo motivo ora gli scout blucerchiati starebbero sondando delle piste alternative. Il profilo sul taccuino è quello di un giocatore giovane, a basso costo e con margini di miglioramento.



Il Doria starebbe ovviamente guardando a campionati che conosce piuttosto bene. Secondo Il Secolo XIX i nomi sul taccuino sarebbero quelli ad esempio di Lukas Klitten, danese classe 2000 dell'Aalborg, o Fredrik Bjorkan, norvegese nato nel 1998 di proprietà del Bodo Glimt. Sempre in Scandinavia gioca anche un esterno destro entrato nel mirino blucerchiato, ossia lo svedese Felix Beijimo, che milita nel Malmoe e di anni ne ha quasi 23. E' nato in Svezia nel 1998, e vanta già un'esperienza in Bundesliga.



Nell'elenco delle possibili alternative a Sy rientra però anche un italiano, il terzino Fabio Parisi, altro 'millennial' nato nel 2000, diventato titolare dell'Empoli in Serie B ormai da un mesetto.