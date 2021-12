Domattina, la Sampdoria si ritroverà a Bogliasco per una nuova seduta mattutina, come quella svolta oggi. Lo farà tenendo un occhio di riguardo sui numerosi giocatori acciaccati o indisponibili, a partire da Tommaso Augello, che oggi ha lavorato a parte, sottoponendosi ad un differenziato specifico. Individuale di recupero agonistico per il lungodegente Torregrossa, mentre Mikkel Damsgaard ha proseguito con il suo percorso riabilitativo.



Buone notizie invece finalmente da Fabio Depaoli e Ronaldo Vieira. Sia l'esterno ex Chievo che il centrocampista inglese infatti hanno partecipato con il gruppo alla prima fase di allenamento, quella più lunga e comune, per esercitazioni tecniche e tattica. Poi. la Samp ha disputato due partite con la Primavera, mentre i giocatori maggiormente impiegati a Firenze hanno fatto scarico.