I problemi per l'arrivo di Kjaer dall'Atalanta hanno portato la Sampdoria a cambiare obiettivo per la difesa. E dopo i contatti di ieri, come riportato da Sky Sport, si registra ora un'accelerata per il ritorno di Tonelli in blucerchiato. Il difensore del Napoli, 29 anni, ha già giocato in Liguria lo scorso anno e si sta lavorando affinché possa nuovamente rivestire la maglia con la quale ha disputato 19 presenze e segnato 1 gol.