Mancano circa 72 ore alla partita tra Sampdoria e Udinese, e la squadra di D'Aversa continua la preparazione al Mugnaini. Oggi, all'allenamento con il gruppo, non hanno preso parte cinque giocatori. I lungodegenti Manolo Gabbiadini e Ronaldo Vieira hanno lavorato a parte, impegnati nel loro recupero individuale., alla pari di Valerio Verre. Si riducono quindi ulteriormente le chance di vederlo in campo domenica al Ferraris, o nell'elenco dei convocati.



Oggi però si sono allenati a parte anche Mohamed Ihattaren e soprattutto Emil Audero: il sito ufficiale blucerchiato parla soltanto di 'specifico programmato in acqua' per l'esterno e il portiere, da valutare quindi nelle prossime ore la motivazione di tale decisione.