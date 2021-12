Cambierà qualcosa nell'undici titolare della Sampdoria per la partita con la Roma. Ad esempio, è certo un avvicendamento in porta, con Wladimiro Falcone pronto a subentrare ad Emil Audero. Il numero uno blucerchiato ha patito qualche acciacco durante la gara con il Venezia, sarà convocato ma non giocherà.



Toccherà quindi a Falcone fare il suo esordio stagionale in Serie A, dopo la buona partita in Coppa con il Torino. "Audero verrà con noi ma per far numero. Ha chiesto di stare con la squadra ed è un buon segnale. Dispiace per lui. Peccato per la sua assenza ma ci sarà l’occasione per Falcone per dimostrare il suo valore" ha detto D'Aversa.



Situazione simile anche per Valerio Verre, Lo stesso D'Aversa ha ammesso che sarà convocato ma non giocherà, anche lui per un acciacco. "​Verre sarà convocato ma non sarà della partita” ha ammesso l'allenatore.